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12:38 23 يناير/ كانون الثاني 2020
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    السلطات الصينية تعزل مدينة ثانية في مقاطعة هوبي بسبب فيروس "كورونا"

    © Sputnik . Анна Раткогло
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    أعلنت السلطات الصينية عزل مدينة ثانية في مقاطعة هوبي بسبب مخاطر انتشار فيروس "كورونا"

    وجاء في بيان إدارة مدينة ،هوانغان أنه تم قطع المواصلات العامة في المدينة وتوقيف جميع القطارات من أجل الحلرص على عدم انتشار الفيروس إلى باقي المدن"اعتبارًا من الساعة 24:00 يوم 23 يناير، سيتم  تعليق حافلات المدينة ونقل الركاب في السيارات لمسافات طويلة مؤقتًا، كما يتم تعليق حركة السكك الحديدية في الاتجاه الخارجي. ويجب على السكان عدم مغادرة المدينة إذا لم تكن حاجة ضرورية لذلك".

    تعد هوانغان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7.5 مليون شخص، ثاني مدينة في مقاطعة هوبي سيتم عزلها بالفعل بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.

    © REUTERS / Darley Shen
    منع سكان ووهان الصينية من مغادرة المدينة مع تسارع انتشار "كورونا الجديد"
    هذا وأوقفت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، في وقت سابق رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، حيث تحاول بكين تكثيف جهود احتواء المرض الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 17 شخصًا وإصابة المئات.

    ولم يعد الخروج من المدينة الصينية ممكنًا تقريبًا، حيث ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن السلطات علقت حتى السفر بالحافلات ومترو الأنفاق والعبارات، قائلة إن ليس بمقدور المواطنين مغادرة المدينة دون أسباب خاصة.

    ويسابق مسؤولو الصحة حول العالم للسيطرة على الفيروس الذي ظهر لأول مرة الشهر الماضي، والشبيه بفيروس سارس، ومن المنتظر إعلان منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق اليوم، ما إذا كان انتشار المرض الجديد يستدعي إعلان حالة الطوارئ، والتي تتعلق بالأوبئة المعقدة العابرة للحدود.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, انتشار, الصين
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