مندوب إيران في مجلس الأمن الدولي: واشنطن قدمت هدية لـ "داعش" باغتيال سليماني

أعلن مندوب إيران الدائم في مجلس الأمن الدولي، مجید تخـت‌ روانجي، اليوم الخميس، أن أنجح طريق لضمان السلام والأمن في المنطقة هو انسحاب القوات الأمريكية منها.

موسكو - سبوتنيك. وقال روانجي خلال كلمة في مجلس الأمن إن "اغتيال الجنرال سليماني هدية عظيمة من الولايات المتحدة إلى "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية في المنطقة"، مشيرا إلى أن اغتياله يهدف إلى إثارة التوترات في المنطقة.

وأوضح أن "أنجح طريق لضمان السلام والأمن في المنطقة هو انسحاب القوات الأمريكية منها"، مضيفاً أن "أمريكا تواصل مغامراتها العسكرية في منطقتنا ومازالت تسعى وراء عداءها الفطري تجاه الدول الإسلامية، وخاصة دول الشرق الأوسط".

ونوه إلى أن "اغتيال سليماني كشف بشكل كامل مزاعم الولايات المتحدة بأنها تحارب الإرهاب وأظهر أنها تحارب من يحاربون الإرهابيين، وليس الإرهابيين أنفسهم".

هذا وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيهـا قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".