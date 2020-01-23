نقل مصاب بفيروس كورونا الغامض داخل أنبوب بلاستيكي... فيديو

ويظهر المسعفون في الفيديو وهم يرتدون ملابس واقية، ويحملون الأنبوب البلاستيكي الشفاف الذي تم ربط المريض بداخله، قبل وضعه في سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى.
وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 17 فيما تأكد إصابة أكثر من 540 بالمرض، الأمر الذي يثير مخاوف من تحوله لوباء.
【全副装备运送病人】— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) January 21, 2020
广东惠州发现疑似感染新型冠状病毒病人，在救伤车运送期间，医护人员都做足了准备，病人几乎是被完全密封着。#新型冠状病毒#武汉#广东 pic.twitter.com/tyGnQ5oV4K
وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين وانتقل بعدها إلى مدن صينية أخرى، كما امتد إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
وفرضت السلطات الصينية حظرا على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون شخص.
وإلى الآن، تمتنع منظمة الصحة العالمية عن وصف تفشي الفيروس الجديد بأنه "حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا على المستوى الدولي".
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