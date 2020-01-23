نقل مصاب بفيروس كورونا الغامض داخل أنبوب بلاستيكي... فيديو

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه في الصين، قيام مسعفين بنقل مصاب بفيروس كورونا الجديد إلى المستشفى داخل أنبوب بلاستيكي مغلق، لضمان عزله بشكل تام وتجنب انتقال العدوى.

ويظهر المسعفون في الفيديو وهم يرتدون ملابس واقية، ويحملون الأنبوب البلاستيكي الشفاف الذي تم ربط المريض بداخله، قبل وضعه في سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 17 فيما تأكد إصابة أكثر من 540 بالمرض، الأمر الذي يثير مخاوف من تحوله لوباء.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين وانتقل بعدها إلى مدن صينية أخرى، كما امتد إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

وفرضت السلطات الصينية حظرا على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون شخص.

وإلى الآن، تمتنع منظمة الصحة العالمية عن وصف تفشي الفيروس الجديد بأنه "حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا على المستوى الدولي".