فيروس"كورونا" يدفع شركة هواوي إلى تأجيل مؤتمرها السنوي

أعلنت شركة "هواوي" عن تأجيل مؤتمرها السنوي للمطورين الأساسيين، وذلك لاتخاذ تدابير واحتياطات السلامة بعد تفشي فيروس "كورونا"، الذي أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص في ووهان.

وحسب موقع "ذا فيرج" الخاص بالأخبار التكنولوجية، فإن الشركة قررت تأجيل مؤتمرها المقرر عقده في مدينة شنتشن الصينية، في الفترة ما بين 11-12 من شهر فبراير الجاري إلى الفترة ما بين 27-28 مارس المقبل.

يعتبر هذا المؤتمر حدثا رئيسيا ومهما تقيمه شركة "هواوي" بشكل سنوي لمطوري تكنولوجيا المعلومات، حيث تشارك فيه الشركة بأبرز تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي طورتها على مدار 30 عاما.

تجدر الإشارة إلا أنه على خلفية الأحداث الأخيرة، تم اعتبار مدينتي "ووهان" و"هوانغان" في مقاطعة "هوبي" الصينية بؤرتي تفشي المرض المميت، وتم إغلاق المطارات والقطارات وعزل المدينتين عن المدن المجاورة.