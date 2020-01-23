هكذا تحمي نفسك من فيروس كورونا الغامض

قدمت منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الغامض المتفشي في الصين والذي ظهر في بعض الدول الأخرى.

وطالبت المنظمة بضرورة تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والعطس، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأوضحت المنظمة أن أعراض الفيروس الغامض، هي الحمى وضيق التنفس، ويمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى التهاب رئوي وفشل كلوي وحتى الموت.

ويعتقد العلماء أن فيروس كورونا الجديد انطلق من الأفاعي في أحد أسواق الصين، قبل الانتشار والانتقال للبشر، ولهذا توصي المنظمة بضرورة طهي اللحوم والبيض جيدا.

وناشدت منظمة الصحة العالمية، بضرورة تجنب كل من يعاني مشاكل صحية لأسواق الحيوانات الحية واللحوم النيئة كليا.

ومن جانبها، طالبت وزارة الصحة الصينية، بالتعامل كما هو الحال في موسم نزلات البرد والإنفلونزا، ويتضمن ذلك غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

وفي حال الشعور بالمرض، ينبغي تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتطهير الأسطح التي يتم لمسها.

وفي حال تواجد شكوك حول الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ينصح بضرورة ارتداء القناع على الوجه.

يذكر أن فيروس كورونا الغامض، أصاب 504 أشخاص في الصين، كما أسفر عن وفاة 17.