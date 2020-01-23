نتنياهو يعرف بوتين على ابنه ويلتقطون صورة جماعية... فيديو

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعريف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ابنه، ثم التقط الثلاثة مع زوجة نتنياهو صورة جماعية.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" التقاء بوتين مع عائلة نتنياهو، حيث عرف نتنياهو الرئيس الروسي على ابنه والتقطوا صورة جماعية مع زوجة نتنياهو.

Нетаньяху познакомил Путина со своим сыном. А потом они сделали семейное фото pic.twitter.com/FYWHX2cpt8 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المنطقة، التي تصادف الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، والتي قابل فيها العديد من الشخصيات الإسرائيلية والفلسطينية.