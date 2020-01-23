مصدر في الصحة العالمية يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل مرض كورونا الجديد وطرق الوقاية منه

ينتظر العالم قرار منظمة الصحة العالمية، الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم، بشأن ما إذا كان يشكل مرض فيروس كورونا الجديد المنتشر في عدة بلدان من بينها الصين حالة طوارئ للصحة العامة مثيرة للقلق دوليًا أم ما لا.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم: "هذا القرار بالغ الجدية، وأنا مستعد لاتخاذه فقط بعد الأخذ في الاعتبار كل الأدلة، الوضع متطور ومعقد، ويعمل فريقنا في الصين مع خبراء محليين للتحقيق في تفشي المرض".

The International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) reconvened now.



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​ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

حالات الإصابة

قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى في منظمة الصحة العالمية، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إنه "استنادًا إلى البيانات الحالية، يمكن للعدوى أن تسبب حالات مرضية بسيطة وقد تزداد خطورة وتكون قاتلة في بعض الحالات، بيد أن الحالات الجديدة يبدو أنها تعاني من مرض أقل خطورة، ضمن سلسلة الأعراض الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي".

وأشار إلى "ضرورة ممارسة كل بلدان العالم لأنشطة التأهب، حيث وضعت منظمة الصحة العالمية كتابًا يضم إرشادات حول كيفية القيام بذلك، وسيتم تحديث هذه المعلومات بالتشاور مع جميع الخبراء في جميع أنحاء العالم".

طرق الوقاية

وعن طرق الوقاية من الفيروس الجديد، والحد من المخاطر العامة لانتقاله، قال أبوبكر: "لابد من تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، مع الإكثار من غسل اليدين خاصة بعد الاتصال المباشر مع المرضى أو التواجد في البيئة المحيطة بهم، أو لمس أي من مقتنياتهم".

Stay healthy while travelling!

🤧 When coughing & sneezing cover 👄 & 👃🏻 with flexed elbow or tissue - throw tissue away immediately & wash hands

😷 If you choose to wear a face mask, be sure to cover 👄 & 👃🏻 - avoid touching mask once it's on#coronavirus #travel pic.twitter.com/4Bh4ckqVgp — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020

​وأكمل: "لابد من تجنب الاتصال المباشر، وغير المحمي مع الحيوانات التي تتواجد في المزارع أو الحيوانات البرية، وكذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض العدوى التنفسية الحادة ممارسة آداب السعال والتي تتمثل في (الحفاظ على المسافات، واستخدام الملابس أو المناديل عند السعال أو العطس، ثم التخلص منها، وغسل اليدين)".

وأكد على "ضرورة تعزيز ممارسة الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات، وخاصة في أقسام الطوارئ، وكذلك توفير علاج داعم غير محدد للمرضى المصابين حيث تكون خيارات العلاج السريرية محدودة".

وفيما يخص المسافرين، مضى قائلًا: "لا ننصح بأي تدابير إضافية محددة للمسافرين".

وبسؤاله عن قرار منظمة الصحة العالمية بشأن إمكانية إعلان حالة الطوارئ الدولية، أجاب بالقول: " لست متأكداً ، الأمر متروك للجنة الخبراء التي ستقرر، ليس قرار منظمة الصحة العالمية، وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر الآن".

انتشار المرض

وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن لجنة الصحة في الصين، فقد بلغ عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في 25 مقاطعة ومدينة في الصين حوالي 571 شخصًا، وتوفي 17 شخصًا جراء الإصابة، وتم الإبلاغ عن حالات في هونغ كونغ وماكاو وتايوان، وكذلك في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وأعلن مقر ووهان كورونافيس لمنع ومكافحة الأوبئة عن إغلاق الحافلات العامة ومترو الأنفاق من الساعة 10 صباحًا اليوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني، وتم التعميم على السكان بعدم مغادرة مدنهم خوفا من انتشار المرض.

وكانت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، أوقفت أمس الأربعاء رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، حيث تحاول بكين تكثيف جهود احتواء المرض.

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.