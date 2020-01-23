السماح بشرب الحليب في جلسات محاكمة ترامب... مالسبب؟

تشهد محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فب مجلس الشيوخ عددا من القوانين التي تحظر على المشاركين فيها أوالحضور اصطحاب عدد من الأشياء إلى جلسات المحاكمة.

تحظر قوانين المحاكمة على المشاركين بها إحضار المشروبات باستثناء المياه العادية أو المياه الفوارة والحليب.

يبدو للكثيرين السماح بجلب الحليب إلى المحاكمة أمر غريب، وهو ما فسره السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بيل كاسيدي، الذي يعمل طبيبا لأمراض الجهاز الهضمي أيضا، في حواره مع شبكة CNN الأمريكية، مبينا أن الغرض من السماح بالحليب هو التخفيف عن الأعضاء الذين يعانون من قروح في المعدة.

وبحسب موقع "Business Insider" الأمريكي، فإنه سمح منذ العام 1966 سمح بتواجد منتجات الألبان في مجلس الشيوخ، ولم تكن هناك قواعد تمنع السيناتور من طلب الحليب.

كما تقدم للأعضاء وجبات غذائية خفيفة مع القهوة في غرفة الإستراحة ووصف السيناتور بطريقة مازحة القهوة المقدمة بـ"الردئية".