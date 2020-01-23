لأول مرة... كوريا الشمالية تشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

أكد منظمو مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الخميس، عزم كوريا الشمالية، للمرة الأولى في تاريخها، إرسال وفد للمشاركة في فعاليات النسخة القادمة من المؤتمر الذي يعقد منذ 56 عامًا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمين قولهم، إن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم سون جيونغ، سيحضر المؤتمر الذي يعقد في الفترة بين الرابع عشر والسادس عشر من فبراير/ شباط، إلى جانب مجموعة من قادة العالم والمسؤولين رفيعي المستوى.

الإعلان عن عزم كوريا الشمالية المشاركة في الحدث الدولي لمناقشة التحديات الأمنية، يأتي بعد شهر من كشف بيونغ يانغ نيتها التخلي عن الإيقاف الطوعي للتجارب النووية والصاروخية العابرة للقارات.

وكان الحظر المفروض على تجارب بيونغ يانغ هو محور النقاش الدبلوماسي الذي دار خلال عامين بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وشمل ثلاثة لقاءات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ومن المتوقع أن يحضر محادثات ميونخ هذا العام، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، وزعيمة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وكذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الصيني وانغ يي.