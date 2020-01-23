إيران: انطلاق "مرصاد 2" في منطقة المنشآت النووية بأصفهان

أعلنت إيران، اليوم الخميس، بدء مناورات بعنوان "مرصاد 2" في منطقة المنشآت النووية بأصفهان وسط إیران.

وبحسب موقع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" تهدف المناورات إلى رفع مستوى الجهوزية للوحدات الصناعية الموجودة في هذه المنطقة لمواجهة أي حوادث محتملة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تنفيذ مناورات مرسومة من قبل فرق الإطفاء والإغاثة والإنقاذ والهلال الأحمر وحافلات نقل الركاب داخل المدن ومراكز الطوارئ والمستشفيات".

من جانبه قال عباس رضائي، محافظ أصفهان إن "سلامة المواطنين تحظى بأهمية فائقة ولن نعوض سلامة المواطنين بأي شيء كان".

وأضاف، في تصريح له على هامش المناورات: "في الظروف الخاصة لو كنا معرضين للتهديد فمن الضروري أن نقوم بتقييم مختلف الأقسام بين الحين والآخر".

وقال إن "هذه المناورات جرت بتأخير دقيقة واحدة فقط عن الوقت المحدد، وهو أمر يدعو للتقدير".

وأكد رضائي على أن "مناورات اليوم هي نوع من تقييم الجهوزية للدفاع المدني"، مضيفا بأن "الدفاع المدني يعني التعلم والتدريب والتنسيق في التنفيذ من أجل خفض التهديدات إلى الصفر أو الحد الأدنى في حال حدوث تغلغل أو تخريب".

وأشار إلى أن "هذه المناورات التي جرت بنجاح جاءت للحفاظ على الجهوزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة ومنها المركز النووي والإطفاء وحافلات نقل الركاب والطوارئ والهلال الأحمر وقوى الأمن الداخلي".