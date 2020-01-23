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17:13 23 يناير/ كانون الثاني 2020
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    دولة جديدة تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل

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    أعلنت السلطات السنغافورية، اليوم الخميس، تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد – فيروس ووهان الصيني- داخل البلاد، مع احتمال وجود إصابات أخرى بالمرض.

    وعن الإصابة المؤكدة، قالت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إن رجلا صينيا يبلغ من العمر 66 عامًا وصل بصحبة 9 من رفاقه يوم الإثنين الماضي، قادمين من مدينة ووهان الصينية –مصدر الفيروس-، ومكث في منتجع شانجريلا في راسا سنتوسا.

    انتشار فيروس كورونا، الصين، 20 يناير 2020
    © REUTERS / Stringer/Darley Shen
    مصدر في الصحة العالمية يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل مرض كورونا الجديد وطرق الوقاية منه

    وأوضحت الوزارة أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابة امرأة صينية تبلغ من العمر 53 عامًا، جاءت في فوج آخر، لكن الأطباء في انتظار التأكد بعد إجراء كافة الاختبارات اللازمة، مشيرة إلى أنها اشتبهت في إصابة نجل الرجل الصيني وقامت بعزله.

    وقالت الوزارة إنه لا يوجد دليل على انتقال الفيروس إلى أي مواطن سنغافوري، وبعد توسيع نطاق عمليات فحص درجات حرارة المسافرين جوًا القادمين من الصين، زاد عدد الحالات المشتبه بها في البلاد.

    وأشارت إلى أن مجموع الحالات التي تم الاشتباه فيها، بلغ 28 حالة، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و78 عامًا، فيما تم التأكد من خلو 7 حالات من الفيروس.

    © REUTERS / Darley Shen
    منع سكان ووهان الصينية من مغادرة المدينة مع تسارع انتشار "كورونا الجديد"
    وينتظر العالم قرار منظمة الصحة العالمية، الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم، بشأن ما إذا كان يشكل مرض فيروس كورونا الجديد المنتشر في عدة بلدان من بينها الصين حالة طوارئ للصحة العامة مثيرة للقلق دوليًا أم ما لا.

    وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، الأربعاء: "هذا القرار بالغ الجدية، وأنا مستعد لاتخاذه فقط بعد الأخذ في الاعتبار كل الأدلة، الوضع متطور ومعقد، ويعمل فريقنا في الصين مع خبراء محليين للتحقيق في تفشي المرض".

    وأكدت الصين ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية أمس الأربعاء وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

    كما انتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.

     

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    فيروس كورونا, سنغافورة, الصين, وباء
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