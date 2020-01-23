نائب الرئيس الأمريكي: العالم لا بد أن يتصدى بقوة لإيران‭ ‬ومعاداة السامية

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، إن على العالم أن يتصدى بقوة "لمد حقير من معاداة السامية" يجتاح العالم وحدد إيران كأكبر محرض على ذلك.

وقال بنس أمام زعماء العالم خلال منتدى بمناسبة ذكرى محرقة النازي في القدس "لا بد أن نكون مستعدين للتصدي وفضح هذا التيار الحقير من معاداة السامية الذي يؤجج الكراهية والعنف في جميع أنحاء العالم ولا بد أن نقف معا".

وأضاف "بهذه الروح لا بد أن نقف بقوة أيضا أمام الراعي الرسمي لمعاداة السامية.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتبنى سياسة إنكار المحرقة والتي تهدد بمحو إسرائيل من على الخريطة. لابد أن يتصدى العالم بقوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية". بحسب "رويترز".

وفي ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة "هاآرتس"، أنه من المقرر أن يوقع ترامب اليوم على مرسوم رئاسي لمكافحة اللاسامية، سيتم بموجبه تجميد تحويل اعتمادات لجامعات وهيئات أمريكية تحجم عن توفير الحماية لطلاب يهود من التمييز والعنصرية.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذا المرسوم الرئاسي سيشمل تعريفا واسع النطاق لمفهوم اللاسامية ليشتمل على توجيه انتقادات عنصرية إلى دولة إسرائيل.

وأوردت الصحيفة العبرية أن هذا التعريف الأمريكي الجديد قد تم تبنيه منذ عام 2016، من قبل اتحاد البحثيين في الهولوكوست، وأنه يتضمن مقارنة إسرائيل بألمانيا النازية، وبأن المرسوم الرئاسي لا يعتبر ملزما قانونيا، ولكن يؤخذ في الاعتبار.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المرسوم الذي يوقعه الرئيس ترامب ينص على تعريف اليهود كمجموعة قومية يحظر التمييز ضدها بموجب المادة السادسة من قانون حقوق المواطن الأمريكي.

وبحسب الصحيفة فإن المرسوم الأمريكي يعني تجميد الاعتمادات الفيدرالية التي تتلقاها هيئات وجامعات أمريكية في حال اقتنعت فيه سلطات واشنطن بأنها لا تعمل بما هو المطلوب لحماية اليهود من التمييز ضدهم ومظاهر العنصرية.