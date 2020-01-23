ماكرون: يجب عدم استخدام "الهولوكوست" لتبرير الكراهية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "لا يجب استغلال الهولوكوست لتبرير الانقسام أو الكراهية".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن معاداة السامية "تطل مرة أخرى برأسها العنيف"، وأنها "ليست مشكلة لليهود فقط".

وقال ماكرون في كلمة ألقاها أمام زعماء العالم في منتدى دولي للهولوكوست في القدس، اليوم الخميس، إن معاداة السامية "هي أولاً وقبل كل شيء مشكلة الآخرين"، وأضاف: "في تاريخنا، كانت معاداة السامية تسبق دومًا الديمقراطية".

وانتقد ماكرون "إنكار الهولوكوست"، قائلاً إن قتل 6 ملايين يهودي "ليس التاريخ الذي يمكنك اللعب به أو تشويهه". وقال أيضًا: "لا يحق لأحد استخدام ذاكرة الموتى لتبرير نوع من الكراهية المعاصرة".

وقال إن هناك درسًا آخر عن المحرقة هو "أن أوروبا يجب أن تكون موحدة وألا تنسى أبدًا، ولا تقع أبدًا في صراع جديد".

وتجمع العديد من زعماء العالم في القدس، اليوم الخميس، لإحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وذلك في منتدى أشادت به إسرائيل باعتباره أكبر تجمع دولي في تاريخ مركز ياد فاشيم لضحايا النازي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اجتمع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين على هامش المنتدى إن الجميع يجب أن يتصدى لرهاب الأجانب ومعاداة السامية بصرف النظر عمن وراءهما.

وتضم قائمة كبار المدعوين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والأمير البريطاني تشارلز.