نائب الرئيس الأمريكي يصافح بوتين بعد إلقاء كلمته في القدس

صافح مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إلقاء كلمته أمام زعماء العالم في القدس خلال منتدى بمناسبة ذكرى المحرقة النازية.

بعد أن تحدث بنس في المنتدى الدولي تقدم نحو بوتين للترحيب به، وتصافحا وتبادلا بضع كلمات.

Пенс сам подошел к Путину поздороваться pic.twitter.com/c5BzGcssqc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

وفي وقت سابق صافح الرئيس الروسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمير تشارلز اللذين حضرا إلى المنتدى.

Путин прошел мимо Пенса, пожал руки Макрону и принцу Чарльзу pic.twitter.com/UJ4iCmt9g5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

وتحيي إسرائيل اليوم الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي من المقرر أن يحضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.