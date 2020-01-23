نتنياهو يبعث رسالة إلى ترامب وبنس

بعث رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برسالة إلى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على "تويتر"، مساء اليوم، بعث فيها بالتحية لترامب ونائبه بنس، بدعوى "مواجهتهما طغاة طهران الذين يستعبدون شعبهم ويهددون السلام والأمن في العالم أجمع".

إسرائيل تؤدي التحية للرئيس ترامب ولنائب الرئيس بنس لمواجهتهما طغاة طهران الذين يستعبدون شعبهم ويهددون السلام والأمن في العالم أجمع. إنهم يهددون السلام والأمن الخاصيًن بالجميع في الشرق الأوسط وخارجه. أدعو جميع الحكومات إلى الانضمام إلى الجهود الحيوية التي من شأنها مواجهة إيران. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2020

وقال نتنياهو "إنهم يهددون السلام والأمن الخاصين بالجميع في الشرق الأوسط وخارجه. أدعو جميع الحكومات إلى الانضمام إلى الجهود الحيوية التي من شأنها مواجهة إيران".

علينا أن نقف معا, على امتداد جبهة دولية واسعة, من أجل الدفاع عن أمننا ووجودنا. معا سنهزم الخطر ومعا سنضمن مستقبلنا المشترك. pic.twitter.com/BEePbP9JQq — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2020

وشدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي على "أنه لا مجال للمساومة مع أنظمة متشددة تتمسك بإيديولوجيا قاتلة"، منوها إلى ضرورة التصدي لها قبل فوات الأوان، والتصدي بحزم للخطر الذي ينبع منها".

على عكس ما كان إبان المحرقة – نحن, الشعب اليهودي, نمتلك اليوم دولة وهي دولة قوية ومتقدمة. من يهدد بتدميرنا سيواجه ردا شديدا وحازما. ولكن الخطر الذي تمثله الأنظمة الراديكالية لا يهددنا فحسب بل هو يهدد العالم أجمع. pic.twitter.com/8gcnRZtCQl — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2020

ودعا نتنياهو إلى الوقوف معا على امتداد جبهة دولية واسعة، من أجل الدفاع عن أمن بلاده ووجودها، محذرا من أن من يهدد بتدمير بلاده سيواجه ردا شديدا وحازما.

وتحيي إسرائيل، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي من المقرر أن يحضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.