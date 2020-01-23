تعرف على أقل دول العالم فسادا

تصدرت نيوزيلندا والدنمارك قائمة البلدان الأقل فسادًا على مستوى العالم في عام 2019، وفقًا لمؤشر "مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وجاء في تقرير المنظمة الصادر صباح اليوم الخميس، أن أكثر من ثلثي دول العالم، بما في ذلك العديد من الاقتصادات المتقدمة، تعاني من ركود أو تراجع جهود مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الدول التي يؤثر فيها أصحاب المصالح الخاصة على الانتخابات وتمويل الأحزاب السياسية، هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد.

ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليمًا، بناءً على 13 تقييمًا، ودراسات استقصائية تشمل مديرين تنفيذيين، وفي النهاية يتم تقييم البلدان على مؤشر من 0 إلى 100، وكلما زاد عدد نقاط البلد ارتفع مستوى النزاهة والشفافية به.

وجاء في التقرير: "لا يمكن للعديد من الاقتصادات المتقدمة قبول الوضع الحالي، إذا ما أرادت مواصلة جهود مكافحة الفساد، حيث سجلت أربع دول من مجموعة الدول السبع، تراجعًا عن العام الماضي، وهي كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في حين لم تشهد ألمانيا واليابان أي تحسن، وزاد تقييم إيطاليا نقطة واحدة".

وجاء ترتيب البلدان الأقل فسادًا كالتالي:

1- نيوزيلندا (87 نقطة)

2- الدنمارك (87 نقطة)

3- فنلندا (86 نقطة)

4- سويسرا (85 نقطة)

5- سنغافورة (85 نقطة)

6- السويد (85 نقطة)

7- النرويج (84 نقطة)

8- هولندا (82 نقطة)

9- لوكسمبورغ (80 نقطة)

10- ألمانيا (80 نقطة)