إيران: تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس يكشف حقيقة استخدامها للإرهاب

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأمريكية للإرهاب.

طهران - سبوتنيك. وقال موسوي في بيان ردا على مستشار الشأن الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك، والذي هدد باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني: "تصريحات هذا المسؤول هي إعلان رسمي وكشف صارخ للإرهاب التي تستخدمه الحكومة الأمريكية".

ووصف موسوي مقاربة النظام الأمريكي في الأعمال الإرهابية بأنه علامة على الضعف واليأس والارتباك في أوساط مسؤوليه، وأدان موسوي هذه التصريحات البغيضة والأعمال الإرهابية، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات والاعمال الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، اليوم الخميس، حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار.

وقالت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية إن حظر تأشيرات "E1 وE2" يعود إلى إنهاء معاهدة الصداقة مع إيران في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، الدولة المستهدفة بعقوبات أمريكية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا كبيرا منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر في مايو/ أيار 2018، الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وفي أول الشهر الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من مرافقيه، وردت إيران بعدها بأيام بقصف قواعد أمريكية في العراق.