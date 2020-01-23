روسيا تعلق على التهديدات الأمريكية بقتل خليفة سليماني

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تهديدات المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية، براين هوك، للقائد الجديد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، غير مقبولة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "مرة أخرى أقول، إنه بالنسبة لنا [مثل هذه التصريحات] غير مقبولة. بالنسبة لنا فهي بيانات خارج الحق وخارج القانون، التي لا يحق لممثلي الدول ذات السيادة الإدلاء بها".

في وقت سابق، قال هوك، إن " خليفة سليماني سيواجه المصير نفسه إذا قتل أمريكيين، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الإيراني، والإيرانيون العاديون يعانون بسبب النظام الحالي في البلاد".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت يوم 3 كانون الثاني/يناير الجاري، وبأمر من ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وأدت العملية الأمريكية إلى تصعيد خطير بين البلدين، إذ نفذ الحرس الثوري الإيراني كخطوة جوابية، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل العسكريتين بالعراق.