نتنياهو: قبلت "بسرور" دعوة ترامب لزيارة واشنطن لمناقشة خطة السلام

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة واشنطن لمناقشة "صفقة القرن".

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، إن نتنياهو تقبل دعوة ترامب بـ"سرور".

פנס: טראמפ הזמין את נתניהו וגנץ כדי לקדם את תוכנית השלום https://t.co/pB4KjEdxoj pic.twitter.com/5yy07Z2rJ6 — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) January 23, 2020

وتأتي تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، تعليقا على دعوة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الأخير وجه دعوة إلى نتنياهو والجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" لزيارة البيت الأبيض لمناقشة "صفقة القرن".

פגישת נתניהו-פנס | סגן נשיא ארה"ב: "טראמפ ביקש ממני להעביר הזמנה לנתניהו להגיע לבית הלבן בשבוע הבא, כדי לשוחח על עניינים אזורים ועל האפשרות של שלום באזור. העברתי הזמנה דומה גם לגנץ, והוא קיבל אותה" #חדשותהערב pic.twitter.com/CmtVWW65Qn — כאן חדשות (@kann_news) January 23, 2020

وأوضح بنس في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن ترامب دعا نتنياهو وغانتس إلى زيارة البيت الأبيض الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن بنس خلال مقابلته نتنياهو، أنه نقل رسالة مشابهة لبيني غانتس، وبأن الأخير قبل الدعوة. وسيناقش ترامب، وفقا لتصريحات بنس، مع نتنياهو مع منافسه السياسي الأبرز، آفاق السلام في الشرق الأوسط.

وأشارت القناة العبرية الـ"13" إلى أنه "من المقرر أن يصل نتنياهو وغانتس إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم الذي يجتمع فيه البرلمان (الكنيست) لمناقشة مسألة منح الحصانة لنتنياهو أمام ثلاث تهم فساد وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مقترح من (حزب الليكود) لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".

נתניהו לסגן נשיא ארה"ב: "ההזמנה לוושינגטון היא ביטוי לשלום וביטחון"https://t.co/KKNYA7BQtC pic.twitter.com/1OiuTg6rC5 — ynet עדכוני (@ynetalerts) January 23, 2020

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض يستعد لإعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، خاصة وأن كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، سيزور واشنطن، ومعه بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الأسبوع المقبل.

ونوهت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت إعلان "صفقة القرن" بسبب الوضع السياسي والأزمة الأمنية في إسرائيل، في الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن الكنيست مقبل على انتخابات برلمانية ثالثة في أقل من 11 شهرا فقط، وذلك في الثاني من مارس/آذار المقبل.