"حماية للجنسية الأمريكية"... قواعد جديدة تحظر سياحة الولادة في الولايات المتحدة

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن قواعد جديدة قد تجعل من الصعب على النساء الأجنبيات الحوامل السفر إلى الولايات المتحدة باستخدام تأشيرات السياحة، بدعوى وجود مخاوف أمنية.

القواعد التي ستصبح سارية المفعول غدًا الجمعة، تستهدف الحد من "سياحة الولادة"، أو سفر النساء الحوامل إلى الولايات المتحدة للولادة بهدف منح الجنسية الأمريكية للطفل.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في بيان: "إغلاق ثغرة الهجرة الواضحة هذه، سيحارب الانتهاكات المزمنة، ويحمي الولايات المتحدة من مخاطر الأمن القومي الناجمة عن هذه الممارسة".

وتابع: "القواعد الجديدة تدافع عن دافعي الضرائب الأمريكيين، وتحميهم من إنفاق الأموال التي اكتسبوها بشق الأنفس لتمويل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بسياحة الولادة، يجب حماية سلامة الجنسية الأمريكية".

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، تسعى الإدارة الأمريكية للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، وانتقد "دونالد ترامب" بشكل خاص منح الجنسية لحديثي الولادة على أراضي بلاده.

وليس من الواضح كيف سيقرر المسؤولون القنصليون ما إذا كانت النساء الراغبات في السفر إلى الولايات المتحدة حوامل أم لا، لكن تنص القواعد على رفض طلبات أي سيدة تهدف بشكل أساسي إلى الحصول على الجنسية الأمريكي لوليدها المرتقب.