مصدر: مسؤولون أمريكيون سيكشفون بعض تفاصيل "صفقة القرن" لنتنياهو وغانتس

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن يوم الثلاثاء لمناقشة قضايا إقليمية.

وقال مصدر مطلع إن مسؤولين أمريكيين سيكشفون على الأرجح عن بعض تفاصيل خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي طال انتظار إعلانها، لنتنياهو وغانتس خلال زيارتهما، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان "صفقة القرن"، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض يستعد لإعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، خاصة وأن كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، سيزور واشنطن، ومعه بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الأسبوع المقبل.

وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض يعتزم إصدار بيان حول خطة "صفقة القرن" قريبا.

ونوهت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت إعلان "صفقة القرن" بسبب الوضع السياسي والأزمة الأمنية في إسرائيل، في الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن الكنيست مقبل على انتخابات برلمانية ثالثة في أقل من 11 شهرا فقط، وذلك في الثاني من مارس/آذار المقبل.

ويأتي البيان الأمريكي، أو الخطوة الأمريكية بالإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط، بعد تصريح نتنياهو بضم شمال البحر الميت وغور الأردن لبلاده، والإعلان عن ذلك رسميا قبل إجراء انتخابات الكنيست.

وكان رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، قد قال الثلاثاء الماضي، إنه "سيعمل على ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها 2 مارس/ آذار المقبل".

ورد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، على الفور، على تصريح غانتس، قائلا: "لماذا الانتظار إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع داخل الكنيست".