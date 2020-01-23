ترامب: التقارير حول قرب إعلان خطة السلام غير صحيحة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التقارير المتداولة عن تفاصيل أو توقيت خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط غير صحيحة.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق-أبيض" الجنرال بيني غانتس، في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل".

وتابع قائلا "التقارير المتداولة عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسلام في الشرق الأوسط والتي لم يكشف عنها محض تكهنات".

The United States looks forward to welcoming Prime Minister @Netanyahu & Blue & White Chairman @Gantzbe to the @WhiteHouse next week. Reports about details and timing of our closely-held peace plan are purely speculative. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

يتبع...