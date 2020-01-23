الخارجية الإيرانية: أمريكا ثاني دولة تعلن رسميا توظيف إمكانياتها للقيام بعمليات إرهابية

وأكد موسوي في تصريح له، اليوم الخميس، ردا على تصريحات برايان هوك وتهديده باغتيال العميد قاآني، أن "تصريحات هذا المسؤول في الخارجية الأمريكية يعد إعلانا رسميا وإماطة لثام سافر عن إرهاب الدولة المنظم من قبل الإدارة الأمريكية، كما نقلت وكالة "ارنا".

وتابع الموسوي: "أمريكا تعد ثاني نظام بعد الكيان الصهيوني الذي يعلن رسميا توظيف إمكاناته الحكومية وقواته المسلحة للقيام بعمليات إرهابية وأنه سيواصل هذا النهج في المستقبل أيضا".

وأكد موسوي أن "لجوء النظام الأمريكي إلى الأعمال الإرهابية بأنه دليل ضعف وعجز وتخبط مسؤوليه، وأدان هذه التصريحات الوقحة والأعمال الإرهابية لقادة هذا النظام، داعيا أعضاء الأسرة الدولية إلى شجب هذه الإجراءات والتشجيع (من قبل النظام الأمريكي) على إرهاب الدولة لأن استمرار هذا النهج سيرتد على الجميع عاجلا أم آجلا.