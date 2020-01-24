اليابان تؤكد ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة، ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينيات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.

وقالت الوزارة إن الرجل يخضع حاليا للعلاج بأحد المستشفيات.

وصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت يوم الخميس، أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي، التي تعد مصدر انتشار المرض القاتل، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المؤكدة إلى 18 حالة.