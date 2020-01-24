كوريا الجنوبية تؤكد ظهور ثاني إصابة بفيروس كورونا

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ظهور ثاني إصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

ووفقا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC)، فإن شخصا وصل إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سيول، أظهر قبل أيام أعراض المرض وأثبتت إصابته بالنوع الجديد من الفيروس.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن الرجل البالغ من العمر 55 عاما زار عيادة صينية بعد معاناته من سوء الحالة الصحية بما في ذلك التهاب في الحلق منذ الأسبوع الماضي قبل عودته إلى سيول.

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم إن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/ كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.