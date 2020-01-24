الصين تؤكد: وفاة ثانية خارج المنطقة "الموبوءة" بفيروس كورونا

أكدت الصين اليوم الجمعة وفاة ثانية خارج منطقة تفشي فيروس كورونا الجديد وسط مخاوف متزايدة من انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

وقالت الحكومة المحلية أن الوفاة وقعت في مقاطعة هيلونغجيانغ الواقعة في شمال شرق البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم إن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/ كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.