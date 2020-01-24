الحرس الثوري يكشف عن صفعات جديدة وجهها لأمريكا

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، بأنه قمنا حتى الآن بتوجيه 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء أمس، الخميس، بأن تصريحات العميد تنكسيري جاءت خلال مراسم تدشين مستشفى للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، في مدينة بندرلنكه بمحافظة بوشهر.

وأضاف تنكسيري "نفتخر بتقديم 9 شهداء أبرار من أجل الثورة والنظام الإسلامي في مواجهات غير متكافئة، تمكنا فيها من قتل 50 أمريكيا وتوجيه 6 صفعات شديدة إلى أمريكا".

وأوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري، قائلا "قمنا حتى الآن بتوجيه 6 صفعات لأمريكا في الخليج، الأولى كانت تدمير سفينة (سانغاري)، والصفعة الثانية تدمير (ناقلة النفط سي إيل سيتي)، والصفعة الثالثة تدمير ناقلة النفط العملاقة (بريجتون) تلاها سفينة حربية ومروحيتين".

تأتي تصريحات العميد تنكسيري فيما قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، مساء أمس، الخميس، بأن قدرات بلاده الصاروخية في الانتقام لدم الجنرال قاسم سليماني، قد أعجزت حماة أمريكا في المنطقة.

وأوضحت وكالة "إرنا"، أن رمضان شريف أوضح في ذكرى الشهداء وتأبين قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني السابق، أن "دول المنطقة التي كانت تعوًّل الكثير على الدعم الأمريكي، ذهبت آمالها أدراج الرياح بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي دمرت القاعدة الأمريكية في عين الأسد".