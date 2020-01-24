حرائق أستراليا تسبب زيادة كبيرة في ثاني أكسيد الكربون في العالم

أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الجمعة، أن حرائق الغابات في أستراليا تسببت بزيادة كبيرة في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من 60 عاما.

وذكر مكتب الأرصاد في بيان نشره "تشير التوقعات الخاصة بتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى أن عام 2020 سيشهد إحدى أكبر الزيادات السنوية منذ بدء القياسات في مونا لوا في هاواي عام 1958".

وأضاف البيان "من المتوقع أن يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عن 417 جزءا في المليون في شهر مايو/ أيار".

يذكر أن تركيز ثاني أكسيد الكربون تجاوز الغلاف الجوي للأرض بالفعل ما يعتبره العلماء حدودا آمنة.

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر/ أيلول أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.