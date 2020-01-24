الصين تغلق معالم سياحية خوفا من انتشار فيروس كورونا

أعلنت حكومة شنغهاي إنه سيتم إغلاق "ديزني لاند" غدا السبت للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل الذي اندلع في مدينة ووهان الصينية.

وعادة يكون ديزني مليئا بالسياح في هذا الوقت من العام، فتحتفل الصين ابتداء من اليوم الجمعة بعطلة رأس السنة القمرية التي تمتد سبعة أيام.

حتى اضطرت شنغهاي للتوقف عن بيع التذاكر إلى ديزني العام الماضي، لأن الحديقة كانت مكتظة.

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى يوم أمس في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.