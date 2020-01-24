فيروس كورونا يرفع حالة الطوارئ إلى القصوى في شنغهاي

صرحت حكومة مدينة شنغهاي، اليوم الجمعة، في بيان أنه تم الإعلان عن أعلى مستوى من الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.

وقال البيان "عقدت حكومة المدينة اجتماع عمل حول وضع الوقاية والسيطرة على النوع الجديد من فيروس كورونا، وقررت السلطات خلال الاجتماع الإعلان عن أقصى مستوى استجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة".

ويبلغ عدد سكان شنغهاي حوالي 24.2 مليون نسمة، كما تم الإعلان عن إجراء مماثل في مقاطعة هوبي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 59 مليون شخص، بالإضافة إلى بكين، حيث يعيش أكثر من 21 مليون شخص.

وبشكل عام يتم الإعلان عن أقصى مستوى استجابة في حالات الطوارئ الخطيرة المتعلقة بالصحة العامة، كما تستجيب الحكومة المحلية لها وفقًا لخطة مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمقر المركزي.

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى يوم أمس في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.