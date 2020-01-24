بكين تعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس لجنة الصحة في بكين لي هاي تشاو، اليوم الجمعة، أنه تم رفع مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة في بكين إلى الأحمر بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.

وقال تشاو للصحفيين، إنه "حتى االساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) تم تسجيل 29 حالة إصابة بفيروس كورونا، وشخص واحد في حالة خطيرة نسبيًا، وتم تقييم حالة المرضى الباقين على أنها مستقرة، وقد تحسنت حالتهم، وفي الوقت الحالي، تم الإعلان عن أقصى مستوى الاستجابة في بكين".

في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى في مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي الفيروس.

وبشكل عام يتم الإعلان عن أقصى مستوى في حالات الطوارئ استجابة للحالات الخطيرة المتعلقة بالصحة العامة، كما تستجيب الحكومة المحلية لها وفقًا لخطة مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمقر المركزي.