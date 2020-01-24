رئيس وزراء سنغافورة: فيروس كورونا لا يبدو مميتا مثل سارس

قال رئيس وزراء سنغافورة، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة جيدا للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، مضيفا أن الفيروس لا يبدو مميتا مثلما كان الحال مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عام 2003.

وأكدت سنغافورة، يوم أمس الخميس، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في الصين وقالت إن حالة أخرى أظهرت التحاليل الأولية إصابتها بالمرض.

وشهدت سنغافورة 33 حالة وفاة بفيروس سارس مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا خارج الصين.

وقال لي هسين لونج في خطاب سنوي بمناسبة العام الصيني الجديد "نحن مستعدون جيدا لأننا كنا نتأهب لمثل هذا الموقف منذ تعاملنا مع سارس في 2003".

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/ كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

وقالت اللجنة في بيان: "حتى تمام الساعة 00.00 من 24 كانون الثاني/ يناير تم تسجيل 830 إصابة بفيروس كورينا في 29 منطقة في البلاد. منهم 25 شخصاً فارق الحياة، وهناك 1072 حالة قيد الفحص".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.