المكسيك تدرس إمكانية إلغاء التأشيرات مع روسيا

أعلن السفير الروسي لدى المكسيك، فيكتور كورونيلي، اليوم، أن موسكو سلمت مكسيكو في عام 2019، مشروع اتفاقية محدثة بشأن إلغاء التأشيرات، وهو قيد النظر من قبل الجانب المكسيكي.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من الوثائق التي نهتم بها، والتي يتم النظر بها من قبل الجانب المكسيكي الاتفاقية المتعلقة بسفر المواطنين دون تأشيرة، تم تسليمها بنسختها المحدثة إلى المكسيك في عام 2019، وهي قيد الدراسة منذ عدة أشهر".

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب، رئيس الكونغريس المكسيكي، إدغار رومو غارسيا، في وقت سابق، أن المكسيك مستعدة للحوار مع روسيا الاتحادية بشأن إنشاء نظام إلغاء التأشيرات لسفر المواطنين.