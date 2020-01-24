مادورو يحتفل بفشل "المغامرة الانقلابية"

احتفل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الخميس، خلال مسيرة في كاراكاس، بـ"فشل المغامرة الانقلابية" التي قام بها خوان غوايدو، وذلك بعد عام من إعلان الأخير نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مادورو قوله، موجها حديثه لغوايدو، "اللعنة. مَن الذي انتخبَك؟"، معتبرا أنه "خائن لوطنه".

وتجمع مئات من أنصاره الذين كانوا يُشاركون في "تظاهرة مناهضة للامبرياليّة" أمام شرفة قصر ميرافلوريس الرئاسي.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2019، رئيساً مؤقتا للبلاد.

ومع اندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأميركية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة انقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.

وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما بفرض الحظر على التعامل مع الأصول الخاصة بسلطات فنزويلا في الولاية القضائية الأمريكية، بما في ذلك الأصول الخاصة بالبنك المركزي الفنزويلي و شركة "بي دي في إس أي" النفطية الحكومية .