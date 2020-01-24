الصحة العالمية: الوقت مبكر للغاية لإعلان حالة طوارئ دولية بسبب فيروس "كورونا الجديد"

ونقلت صحيفة "الشروق"، صباح اليوم، الجمعة، ما قالته المنظمة بعد اجتماع لجنة الطوارئ إنه: "ما زال من المبكر للغاية إعلان حالة طوارئ بشأن الصحة العامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي".

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "أود أن أكرر أن حقيقة أنني لم أعلن "حالة طوارئ بشأن الصحة العامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي" اليوم، لا يجب أن يتم اعتبارها علامة على أن منظمة الصحة العالمية لا تظن أن الوضع خطير، أو أننا لا نتعامل معه بجدية".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون شيء أبعد عن الحقيقة من هذا".

يشار إلى أن السلطات الصينية أغلقت مدينة خامسة في إقليم هوبي بوسط البلاد، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأسفر الفيروس عن وفاة 25 شخصا حتى الآن .

وبعد مدن ووهان وهوانج جانج وإتشو وشيبي، تم أيضا تعليق عمل وسائل النقل العام بالحافلات والعبارات والقطارات الذاهبة إلى أماكن أخرى، في مدينة شيانتاو، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الخميس.