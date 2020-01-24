ترجيح وجود إصابات بفيروس كورونا في بريطانيا

قال واحد من أهم قيادات القطاع الصحي في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنه من المرجح بشدة وجود حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن البروفيسور بول كوسفورد، المدير الطبي الفخري لهيئة الصحة العامة في إنجلترا قوله "من المرجح بشدة اكتشاف حالات في بريطانيا".

وأضاف "لدينا مجموعة كاملة من الخطط الجاهزة للتطبيق في هذه الحالة، ويجري تطبيقها الآن".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن السلالة الجديدة تمثل حالة طوارئ صحية في الصين لكنها أحجمت عن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال كوسفورد "لا توجد حالات مصابة في بريطانيا حتى الآن لكننا سنواصل الفحص".

وذكر أن خمسة أشخاص خضعوا للفحص في بريطانيا وكانت النتيجة سلبية، مضيفا أن تسعة آخرين يخضعون للفحص. وتعرف نتيجة الفحوص في غضون 24 ساعة تقريبا.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/ كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

وقالت اللجنة في بيان: " حتى تمام الساعة 00.00 من 24 كانون الثاني/ يناير تم تسجيل 830 إصابة بفيروس كورينا في 29 منطقة في البلاد. منهم 25 شخصاً فارق الحياة، وهناك 1072 حالة قيد الفحص".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.