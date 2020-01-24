اقتصاد منطقة اليورو ما يزال ضعيفا في العام الجديد

أظهر مسح بياني أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو ظل ضعيفا في بداية العام، وذلك بعد يوم من قول البنك المركزي الأوروبي إن قطاع التصنيع ما زال يؤثر سلبا على الاقتصاد، لكن هناك بعض المؤشرات على أن الأسوأ ربما يكون قد انتهى.

واستقرت القراءة الأولية لمؤشر آى.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو ، الذي يعد مقياسا جيدا لمدى متانة الاقتصاد، عند 50.9 في يناير/ كانون الثاني، بما يقل عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز البالغ 51.2. وأي قراءة فوق الخمسين تشير إلى نمو. وفقا لـ "رويترز".

وتعثر المؤشر الرئيسي بفعل قطاع المصانع الذي ما زال يعاني. وظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي دون نقطة التعادل للشهر الثاني عشر، مسجلا 47.8 على الرغم من أن ذلك يمثل تحسنا مقارنة مع قراءة ديسمبر كانون الأول البالغة 46.3 وتزيد عن توقعات استطلاع رويترز عند 46.8.

وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 47.5 من 46.1 وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس آب.

وبينما ظلت معظم المؤشرات المستقبلية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع تسجل قراءة سلبية، فإنها تتحرك في الاتجاه الصحيح. واستمرت مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والأعمال قيد التنفيذ وكمية المشتريات دون مستوى الخمسين لكنها ارتفعت.

لكن كانت هناك دلائل على أن قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة يتراجع إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 52.2 من 52.8، مما يخالف توقعات بعدم تسجيل تغيير.