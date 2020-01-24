هدية أردوغان تبعث السعادة لدى ميركل... صور

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن سعادتها بالهدية التي قدمها لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية في إسطنبول.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن الجامعة التركية - الألمانية هي نموذج استثنائي للتعاون ورمز للشراكة بين البلدين. وفقا لوكالة "الأناضول".

جاء ذلك في كلمة لها، اليوم الجمعة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية - الألمانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول.

المستشارة الألمانية ميركل تعبر عن سعادتها بالهدية التي قدمها لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية - الألمانية

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وأضافت أن هذه الجامعة تقدم لطلابها الفرصة لتطوير أنفسهم والمجتمعات التي ينتمون إليها، كما أنهم سيعززون من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت ميركل أهمية جسور التعليم في إقامة الحوار بين المجتمعات المدنية، وعلاقتها مع السياسة والحكومات، مشيرة إلى الجذور المتعمقة للعلاقات التركية الألمانية.

ووصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، إلى مدينة إسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.