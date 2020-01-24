إطلاق نار في بلدة روت آم سي الألمانية يسقط قتلى وجرحى

قتل وجرح عدة أشخاص، اليوم الجمعة، في واقعة إطلاق نار شهدتها بلدة روت آم سي، في ألمانيا، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وقالت الشرطة الألمانية إن عدة أشخاص أصيبوا، ويرجح وجود قتلى، في إطلاق نار في جنوب غربي ألمانيا.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15 — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

​وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال مشتبه به، مشيرة إلى أن الحادث يبدو مرتبطا بـ "علاقة شخصية".