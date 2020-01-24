الصين تبني خلال 10 أيام مستشفى لعلاج المصابين بـ"كورونا"... صور

ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، مجموعة من الصور، قالت إنها التقطت اليوم الجمعة، خلال بدء أعمال حفر المستشفى، في حي تسايديان بمدينة ووهان بوسط الصين.

ويتوقع أن تبلغ مساحة المستشفى الخاص 25 ألف متر مربع، على أن تكتمل أعمال البناء والتشغيل قبل حلول يوم 3 فبراير/ شباط المقبل.

ومن المقرر أن يستفيد المستشفى الخاص من خبرات مستشفى شياوتانغشان في بكين، الذي لعب دورا مهما في حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003، وفقا لـ"شينخوا".

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/ كانون الثاني، في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

وقالت اللجنة في بيان: "حتى تمام الساعة 00.00 من 24 يناير تم تسجيل 830 إصابة بفيروس كورونا في 29 منطقة في البلاد. منهم 25 شخصاً فارق الحياة، وهناك 1072 حالة قيد الفحص".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

Wuhan will follow Beijing's SARS treatment model to build a special hospital planned to accommodate 1,000 beds. It will be put into use by Feb. 3 https://t.co/jOSTXsWY46 pic.twitter.com/fy7ndsBNhV — China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2020

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية. وبنتيجة الاجتماع أعلنت المنظمة أن الوقت مازال مبكرا لإعلان حالة الطوارئ هذه.