في خطوة غير مسبوقة... ترامب يشارك في مسيرة مناهضة للإجهاض

سيصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر الحدث السنوي (مسيرة من أجل الحياة) الذي ينظم في واشنطن، اليوم الجمعة، مؤكدا دعمه الصريح للحركة المناهضة للإجهاض مع احتفالها بمكاسب تشريعية كبيرة.

ومن المتوقع أن يتجمع آلاف المحتجين من جميع أنحاء البلاد في العاصمة للمشاركة في الحدث الذي ينظم منذ عام 1973 بعد أن أقرت المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض ، وفقا "رويترز".

وكتب ترامب على تويتر، يوم الثلاثاء، ردا على تغريدة من "مسيرة من أجل الحياة" للترويج للحدث "أراكم يوم الجمعة... أيها الحشد الكبير".

ومع احتدام موسم حملة انتخابات الرئاسة لعام 2020، يظل الإجهاض أحد أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة. ويستند المعارضون إلى المعتقدات الدينية لتبرير موقفهم، بينما يقول نشطاء حقوق الإجهاض إن الإجراء مكفول بضمان دستوري يمنح النساء السيطرة على أجسادهن ومستقبلهن.

وقال 58 في المئة من البالغين الأمريكيين إن الإجهاض يجب أن يكون قانونيا في معظم الحالات أو جميعها وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/ إبسوس، العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك حقق المناهضون للإجهاض مكاسب تشريعية مهمة في عام 2019. وقال معهد غوتماخر إن 25 حظرا على أنواع مختلفة من عمليات الإجهاض اكتسبت قوة القانون على الرغم من أن العديد منها لم يبدأ سريانه بسبب طعون قانونية قائمة.