قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لم يوقع بعد على اتفاقية وقف إطلاق النار، إنما وافق شفهيا فقط.

وأضاف أردوغان، خلال لقائه مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في أنقرة، إن ليبيا بلد مهم ولا يمكن تركه لبارونات الحرب، مشيرا إلى عزم بلاده تقديم الدعم اللازم لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول".

وتابع "أكدنا مرارا أن الحل العسكري غير ممكن في ليبيا. تصعيد حفتر لهجماته في ليبيا يظهر عدم نيته لإيجاد حل".

وأوضح الرئيس التركي، أن أنقرة تعتزم تقديم الدعم اللازم لرئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قائلا: "أرسلنا وفدا عسكريا لتقديم الدعم للقوات العسكرية في ليبيا".

وقال أردوغان "عازمون على عدم ترك إخوتنا الليبيين وحدهم في هذه الأيام العصيبة".

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ضرورة بذل جهود لجعل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا -الذي وصفته بالهش- راسخًا.

وقالت ميركل إن الصراع في ليبيا تراجع منذ المحادثات التي عقدت في روسيا، مشيرة إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة قريبًا.

وأضافت المستشارة الألمانية، أنه سيتم المصادقة على المواد المعتمدة خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي.