عقب لقاء أردوغان... ميركل تكشف جهودا جديدة لاحتواء أزمتي ليبيا واللاجئين السوريين

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال المؤتمر المشترك لها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة الجمعة، ضرورة بذل جهود لترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي وصفته بالهش.

برلين- سبوتنيك. وقالت ميركل، إن الصراع في ليبيا تراجع منذ المحادثات التي عقدت في روسيا، مشيرة إلى أهمية انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة قريبًا، ومضيفة أنه سيتم المصادقة على المواد المعتمدة خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي.

وعن الأزمة السورية أوضحت: "أعربنا خلال الاجتماع بالرئيس أردوغان، عن الاستعداد للمساهمة المادية بهدف تحسين الوضع الإنساني للفارين من إدلب السورية، ويمكن دعم بناء مآوي مؤقتة وسريعة التشييد للمدنيين الفارين تجاه تركيا".

وبخصوص اللاجئين، قالت ميركل إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لتركيا دعمًا جديدًا باستثناء حزمة الستة مليارات يورو المتفق عليها سابقًا، مشيرة إلى إمكانية عقد اجتماع جديد حول سوريا، بين زعماء تركيا وألمانيا وروسيا وفرنسا خلال الربع الأول من هذا العام.