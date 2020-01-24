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15:03 GMT24 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2020

    الفائزة بلقب "شخصية العام": كل مطالب نشطاء المناخ تم تجاهلها في منتدى "دافوس"

    © REUTERS / Denis Balibouse
    العالم
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    منتدى "دافوس 2020" (14)
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    أعلنت الناشطة السويدية الشابة، غريتا تونبرغ، اليوم الجمعة، أن كل مطالب نشطاء المناخ التي تقدموا بها للنخبة السياسية والتجارية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، تم تجاهلها تماما ولم يؤخذ بها.

    وصرحت "تونبرغ" (17 عاما) للصحفيين، في منتجع التزلج، في اليوم الأخير من المنتدى: "قبل أن نأتي إلى هنا، كان لدينا عدد قليل من المطالب لهذا المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالطبع تم تجاهلها بالكامل، لم نتوقع شيئا أقل من ذلك"، بحسب وكالة "فرانس برس".

    وتابعت: "طالما يتم تجاهل العلم - إذ لا يتم أخذ الحقائق في الاعتبار - وطالما لا يتم التعامل مع الوضع كأزمة، فيمكن لقادة العالم وقطاع الأعمال بالطبع، الاستمرار في تجاهل الموقف".

    وأردفت الناشطة البيئية السويدية بأسف: "لا يتعين عليهم فعل أي شيء لأنهم لا يخضعون للمساءلة"، قبل أن تنضم إلى شباب آخرين في أحد مظاهراتها المعتادة، والتي تحمل اسم "الجمعة من أجل المستقبل"، في دافوس.

    ​يشار إلى أن غريتا تونبرغ، حازت على لقب "شخصية العام" لسنة 2019، من جانب محرري مجلة "تايم" الأمريكية.

    وانطلقت أعمال الدورة الـ50 لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، في سويسرا، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، وانتهى اليوم الجمعة 24 من الشهر ذاته.

    ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ تغادر في ختام خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، سويسرا، 21 يناير/ كانون الثاني 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    غريتا تونبرغ تنتقد اقتراح ترامب لمعالجة أزمة المناخ... وهو يصفها بـ"نذيرة شؤم"
    وكان وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، وجه رسالة قوية إلى الناشطة البيئية السويدية الشابة، غريتا تونبرغ، الدائمة الانتقاد لسياسات ترامب البيئية.

    وقال منوتشين في كلمة بقمة الاقتصاد العالمي "دافوس"، نقلتها شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أنصح الناشطة البيئية السويدية بأن تتعلم أولا وتدرس الاقتصاد، قبل توجيه الانتقادات للسياسة الأمريكية".

    ورد منوتشين على سؤال بشأن مطالبة تونبرغ، 17 عاما، بشأن التوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، بقوله: "بعد أن تذهب وتدرس الاقتصاد في الجامعة، تستطيع أن تعود ونشرح لها أبعاد كل الأمور وكيف أن ذلك تطبيقه أمر صعب".

    من جانبها، ردت تونبرغ على انتقادات وزير الخزانة الأمريكية، بقولها في تغريدة عبر "تويتر": "الفجوة التي يتحدث عنها الوزير الأمريكي تنتهي في شهر أغسطس، لكن الأمر لا يتطلب شهادة جامعة في الاقتصاد لإدراك أم ميزانيتنا الكربونية البالغة 1.5 درجة ودعمنا المستمر للوقود الأحفوري لا يضيف الكثير لاستثماراتنا".

    وتابعت، قائلة:

    "لذلك عليك أن تخبرنا بصورة واضحة، كيف يمكن أن تحقق هذا التخفيف أو تشرح للأجيال القادمة أو تلك المتأثرة بالفعل بحالة الطوارئ المناخية، لماذا يجب علينا التخلي عن التزاماتنا المتعلقة بالمناخ".

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    منتدى "دافوس 2020" (14)

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    الكلمات الدلالية:
    ستيفن منوتشين, شخصية العام, منتدى دافوس, دافوس, ناشطة, الاختلالات المناخية, تغير المناخ, المناخ
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