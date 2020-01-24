أوردوغان: الإمارات ومصر تدعمان حفتر بالسلاح إلى جانب دعم قوات فاغنز

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، كل من الإمارات ومصر بدعم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وفي تصريح له نقلته وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، إن "أبو ظبي ومصر تدعمان حفتر بالسلاح إلى جانب دعم قوات فاغنز".

#عاجل | #أردوغان: أبوظبي ومصر تدعمان حفتر بالسلاح إلى جانب دعم قوات فاغنر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2020

وأضاف أردوغان "ثمة فرق بين الموافقة على بيان مؤتمر برلين المؤلف من 55 مادة، والتوقيع عليه، وحفتر لم يوقع".

#عاجل | #أردوغان: ثمة فرق بين الموافقة على بيان مؤتمر برلين المؤلف من 55 مادة، والتوقيع عليه، وحفتر لم يوقع عليه. — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2020

وأتت تصريحات الرئيس التركي على خلفية مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الألمانية المستشارة أنجيلا ميركل.

يتبع..