الهند تختبر بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس نووي

اختبرت الهند بنجاح، اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا "كا-4"، قادرا على حمل رأس حربي نووي.

ونقلت وكالة "إيه أن آي" عن مصادر حكومية هندية، قولها إن عملية إطلاق الصاروخ من منصة تحت الماء قبالة ساحل ولاية أندرا براديش.

وتقوم منظمة أبحاث الدفاع والتطوير بتطوير هذا الصاروخ، القادر على قطع مسافة 3500 كيلومتر، لوضعه على غواصات نووية من طراز " أريخانت" محلية الصنع.

ومن المتوقع، أن تجري الهند اختبارات إضافية للصاروخ قبل أن تكون مستعدة لتجهيز الغواصات النووية.