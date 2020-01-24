ميغان ماركل تستعد لأول مقابلة تلفزيونية بعد التخلي عن الملكية

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الجمعة، أن ميغان ماركل، تستعد لإجراء أول مقابلة تلفزيونية لها، بعد تخليها هي وزوجها الأمير البريطاني هاري، عن صفتهما الملكية.

وذكرت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميغان ماركل اختارت مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، إلين ديجينيريس، لإجراء المقابلة معها، وذلك بسبب صداقتهما الوطيدة.

وأكد مصدر من داخل برنامج إلين ديجينيريس، أنها وميغان ماركل جلستا سويا لمناقشة تفاصيل المقابلة التلفزيونية.

أيضا من أسباب موافقة ميغان ماركل على إجراء إلين ديجينيرس المقابلة الحصرية معها، هو أن "الأخيرة تتفهم جيدا ألمها ومعاناتها، وأن كلاهما بمثابة أرواح شقيقة"،وفقا لما أكده صديق لماركل لصحيفة "ديلي ميل".

وزارت إلين ديجينيريس وزوجتها، بورشا دي روسي، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، في العاصمة البريطانية لندن، من أجل تهنئتهما على ولادة طفلهما آرتشي.

وقالت ديجينيريس عن الزوجين في إحدى حلقات برنامجها: "أرى الهجوم الذي تعرضا له، وهذا غير منصف، فكلاهما متواضع للغاية، ويبذلان الكثير من الخير للعالم".

ورفض مصدر لصحيفة "ديلي ميل" الإفصاح عن تفاصيل المقابلة ومضمونها، وأضاف أنها ستكون في مكان سري، ولن تكون بداخل استديوهات برنامج إلين ديجينيريس، وذلك لأن مكانه يفرض الكثير من التحديات على ميغان ماركل".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن هاري وميغان ماركل يقيمان حاليا في قصر فخم في جزيرة فانكوفر بكندا، تبلغ قيمته 14 مليون دولار، والذي أقاما فيه خلال عطلة عيد الشكر، وكشف صديق مقرب منهما، عن أنه ليس لديهما أي خطط للمغادرة في أي وقت قريب.