"رعب في الشارع"... أول لقطات لزلزال تركيا العنيف

تداول عدد كبير من وسائل الإعلام التركية والعالمية، مقاطع عديدة رصدت زالزال تركيا المدمر مساء اليوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني.

وكان زلزال بقوة 6.8 لمقياس ريختر قد ضرب شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، ولم يتم التبليغ حتى هذه اللحظة عن إصابات.

​وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن "المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا وشعر به السكان في سوريا".

​وأظهر مقطع فيديو منشور على قناة إخبارية تركية حالة الرعب التي اجتاحت الشارع بمجرد شعور الناس بالزلزال.

📹 | #BREAKING



6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes - the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara



The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG — EHA News (@eha_news) January 24, 2020

​كما تبادل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مواقع فيديو عديدة، حيث تسبب الزالزال في ارتجاجات عنيفة في المباني السكنية، وشعور عدد من المدنيين بعدم التوازن.

This is how the quake was felt in #Kobane pic.twitter.com/9rajubdn3N — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 24, 2020

​ولم تصدر السلطات التركية حتى الآن، أي بيان بشأن رصد إصابات أو حالات وفاة أو خسائر مادية واسعة النطاق بسبب الزلزال.