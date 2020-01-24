"رعب في الشارع"... أول لقطات لزلزال تركيا العنيف

وكان زلزال بقوة 6.8 لمقياس ريختر قد ضرب شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، ولم يتم التبليغ حتى هذه اللحظة عن إصابات.
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde #deprem— Medya Adamı SD (@medyaadamiSD) January 24, 2020
İşte ilk görüntüler... pic.twitter.com/UKlBiIgQo7
وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن "المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا وشعر به السكان في سوريا".
A 6.8 magnitude earthquake hit Sivrice, a district of #Turkey's 🇹🇷 eastern city, Elazig— Saad (@SaadAbedine) January 24, 2020
Felt in Diyarbakir, Adana, Urfa, Hatay & even in #Syria's 🇸🇾 Idlib https://t.co/lSOSdEY8XChttps://t.co/JkgZcEJlN8https://t.co/r3YM014AAFhttps://t.co/T74tWdlEsX pic.twitter.com/K7mGlsEhFn
وأظهر مقطع فيديو منشور على قناة إخبارية تركية حالة الرعب التي اجتاحت الشارع بمجرد شعور الناس بالزلزال.
📹 | #BREAKING— EHA News (@eha_news) January 24, 2020
6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes - the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara
The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG
كما تبادل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مواقع فيديو عديدة، حيث تسبب الزالزال في ارتجاجات عنيفة في المباني السكنية، وشعور عدد من المدنيين بعدم التوازن.
This is how the quake was felt in #Kobane pic.twitter.com/9rajubdn3N— Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 24, 2020
ولم تصدر السلطات التركية حتى الآن، أي بيان بشأن رصد إصابات أو حالات وفاة أو خسائر مادية واسعة النطاق بسبب الزلزال.
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