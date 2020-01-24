في أجواء مغلقة... رئيس مجلس الأمة الكويتي بضيافة أردوغان

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في إسطنبول.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد استمر اللقاء قرابة الساعة و 20 دقيقة، ولم يصدر أي بيان حول فحوى اللقاء بعد انتهائه.

واستقبل الرئيس التركي رئيس مجلس الأمة الكويتي في قصر "وحيد الدين" في إسطنبول بشكل مغلق، ولم يصدر أي بيان رسمي حول المواضيع التي تناولها الجانبان.

ومن جهة أخرى استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، نظيره الغانم، في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وعقد الجانبان لقاء ثنائيا بعيدا عن وسائل الإعلام، وآخر على مستوى الوفود، وتستمر زيارة الغانم لتركيا بهدف إجراء مباحثات بين الجانبين.