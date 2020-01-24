الكونغرس يستعد لجلسات سرية قبل الحد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

يستعد الكونغرس الأمريكي لعقد جلسات سرية، قبل إصدار تشريع يحد من قدرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على شن حرب على إيران.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة 24 يناير/كانون الثاني، إن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب وفي الخارجية، سيقدمون "إفادات سرية" في جلسات مغلقة، بشأن السياسة المتعلقة بإيران الأسبوع المقبل.

وأوضحت اللجنة أن تلك الجلسات السرية، ستأتي قبل التصويت بصورة نهائية على تشريع يحد من قدرات الرئيس الأمريكي على شن حرب على طهران.

وسيكون المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، في صدارة من يقدمون الإحاطة يوم الثلاثاء.

ولن يشارك وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يغادر البلاد يوم الأربعاء في رحلة خارجية تشمل أوكرانيا ودولا أخرى.

وكان زعماء مجلس الشيوخ قالوا إنهم يتوقعون التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون حول صلاحيات شن حرب على إيران، لكن لم ترد أي معلومات عن توقيت إجرائه.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في وقت سابق من هذا الشهر، لصالح منع ترامب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران بعد أن قاد مقتل قائد عسكري إيراني بارز في هجوم أمريكي إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وردت إيران بضربات صاروخية على قواعد عراقية يوجد بها جنود أمريكيون.

وفي انتظار مشروع القرار معركة شاقة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي يجري مساءلة لترامب هذا الأسبوع.

وفشل مسؤولو إدارة ترامب، بمن فيهم بومبيو، في إحاطة في وقت سابق هذا الشهر، في إقناع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بأن تهديدا وشيكا كان مبررا لقتل قاسم سليماني.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي، عقب الإحاطة السرية، إنها كانت أسوأ إحاطة سمعها منذ 9 سنوات في مجلس الشيوخ، على الأقل بشأن قضية عسكرية، وإنه سيدعم قرار صلاحيات الحرب.

وفي وقت سابق، شددت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية ​نانسي بيلوسي​، على أن بدء أي نزاع عسكري مع إيران يتطلب موافقة من الكونغرس، لكن ترامب أصر على حقه في ضرب إيران دون مراجعة الكونغرس.